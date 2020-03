O Presidente da República faz balanço das reuniões com as confederações de comércio e turismo. Amanhã recebe a CGTP e quarta-feira será a vez da UGT.

Marcelo relata que é importante que se possa avançar com a recuperação económica no terceiro trimestre. Foi essa ideia transmitida pelos parceiros sociais. Marcelo Rebelo de Sousa explica ainda que falou ao telefone com o seu homólogo italiano. E alerta que não se pode esperar um mês ou dois meses pela resposta da União Europeia.

Amanhã haverá nova reunião no Infarmed para avaliar a situação sanitária. O Presidente da República irá ouvir o governo e no final do dia 1 de abril já haverá uma proposta para ser remetida ao parlamento. Há uma sessão plenária marcada para 2 de abril. O Chefe de Estado considerou que é “importante ouvir os especialistas” para avaliar e “calibrar as medidas”.

"É congeminar sobre um futuro longínquo”. Foi desta forma que Marcelo Rebelo de Sousa respondeu a questão sobre a necessidade de um governo de salvação nacional. O Presidente lembrou ainda que tem falado com outros homólogos para saber se existem previsões nos respectivos países para fim do surto da covid-19. E não tem recebido dados certos.

Ou seja, não se arrisca. Questionado pelos jornalistas sobre se as palavras de Rui Rio, sobre o abrir a porta a um governo de salvação nacional, é o colocar do carro a frente dos bois, Marcelo respondeu: “É isso”, remetendo para o pós pandemia a análise da situação política. O chefe de Estado insistiu também que é “prematuro falar da renovação do estado de emergência sem ouvir os especialistas”.