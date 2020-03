Um homem infetado com covid-19 foi detido em Ovar, esta sexta-feira, depois de ter saído de casa, apesar de estar obrigado a permanecer no domicilio, revelou o comando distrital de Aveiro da PSP, esta segunda-feira, através de um comunicado enviado às redações.

O homem de 46 anos foi intercetado pelas autoridades quando foi encontrado a conduzir na via pública.“Após consulta da lista de pessoas sujeitas àquela medida [de confinamento obrigatório], foi confirmado que o indivíduo havia realizado teste no dia 25 de março e acusado positivo", diz a PSP na nota. Os agentes escoltaram o homem até à sua casa e a ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.

Recorde-se que Ovar encontra-se em estado de calamidade pública devido ao número elevado de infetados no município de covid-19 - no domingo à noite, mais de 200 pessoas estavam infetadas e havia registo de oito vitimas mortais - e está sujeito a cerco sanitário com controlo de acessos.