O maior festival de curtas-metragens do país foi reagendado para outubro. O Curtas Vila do Conde, que tinha a sua 28.ª edição marcada para julho - entre os dias 11 e 19 - foi adiado devido à pandemia de Covid-19.

“A incerteza sobre a situação em Portugal e na Europa, nos próximos meses, fez com que a organização do festival decidisse desde já pelo seu adiamento, apontando os dias 3 a 11 de outubro para a sua realização”, disse esta segunda-feira a organização do festival em comunicado enviado às redacções. Devido a este adiamento, “as novidades sobre os conteúdos da programação do evento serão apenas divulgadas a partir do mês de junho”, avisaram.

“Mesmo considerando a excecionalidade desta situação, o festival tem asseguradas todas as parcerias institucionais e privadas, tendo estas já demonstrado a sua total solidariedade”, garantiu a organização na mesma nota. “O Curtas Vila do Conde está igualmente solidário com todos os outros eventos e profissionais do sector cultural afectados por esta pandemia”, acrescentaram.