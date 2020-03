A MSC Cruzeiros revelou esta segunda-feira que vai prolongar a suspensão das novas partidas em toda a frota até 29 de maio, à luz das circunstâncias extraordinárias que o mundo continua a enfrentar, relacionadas com a emergência de saúde global do vírus Covid-19.

"A companhia já tinha anunciado a suspensão temporária de todos os seus navios em todo o mundo até 30 de abril. Como os governos de todo o mundo reforçaram ainda mais as medidas de saúde e segurança pública em terra para proteger as populações locais e conter a propagação do vírus, a decisão de hoje da MSC Cruzeiros de estender esta medida extraordinária visa reflectir e apoiar ainda mais a eficácia destes esforços", disse em comunicado.

A empresa diz ainda que está a "resolver da melhor forma possível o impacto desta decisão nas suas reservas a bordo dos nossos navios até 29 de maio", acrescentando que "pretende disponibilizar aos agentes de viagens e passageiros com reservas nos cruzeiros afectados o máximo de tempo possível para que possam alterar essa mesma reserva para um futuro cruzeiro".

"A MSC Cruzeiros oferece aos viajantes afectados por esta medida extraordinária a oportunidade de transferir o valor total pago pelas suas férias canceladas, além de um generoso crédito adicional para um futuro cruzeiro à escolha dos passageiros para qualquer data até o final de 2021", diz a empresa.