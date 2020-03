Morreram 21 pessoas nas últimas 24 horas em Portugal devido à covid-19, elevando para 140 o número total de óbitos no país. De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, foram ainda confirmados 446 novos casos de contágio, elevando para 6.408 o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Até ao momento 43 pessoas conseguiram recuperar, um número que não se altera desde há quatro dias. De acordo com a DGS, há ainda 11.482 casos em vigilância pelas autoridades de saúde e 4.845 pessoas aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

No total, Portugal já registou 44.206 casos suspeitos.

Segundo a DGS, dos casos confirmados, 571 doentes estão internados em hospitais, 164 em unidades de cuidados intensivos. Os restantes estão a recuperar no domicílio.

No que diz respeito aos óbitos, 74 foram registados no Norte, 30 na região de Lisboa, 34 no Centro e dois no Algarve. O Alentejo e as ilhas continuam a não registar mortes.