O vice-presidente da UEFA, Michele Uva, anunciou, esta segunda-feira, que as Federações de cada país terão a liberdade para decidir sobre o seu próprio campeonato: "Cada Federação tem liberdade e soberania para decidir sobre o seu próprio campeonato, e por isso poderá fixar as datas que considere e decidir, juntamente com a respetiva Liga profissional, sobre os campeões, as subidas e as descidas".

No entanto, o Michele Uva avisa que o organismo definirá um limite de tempo para que essas decisões sejam tomadas: "A UEFA definirá a data para darem a lista das equipas classificadas para as próximas competições continentais".

A data limite não foi revelada.