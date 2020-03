"A nona edição do NOS Primavera Sound acontece de 3 a 5 Setembro". É assim que começa o comunicado lançado pelo festival que anuncia que a data original do certame no Porto, 11 a 13 de junho, é agora adiada.

"Atendendo ao estado de emergência resultado do surto do novo coronavírus - COVID-19, o mundo tal como o conhecemos foi aos poucos tomando um novo rumo", é possível ler no site oficial do festival. "Perante este cenário tão diferente e face às restrições impostas pelas autoridades à celebração de eventos públicos e à livre circulação de pessoas – em muitos casos dificultando a participação dos artistas anunciados -, vemo-nos forçados a adiar a próxima edição do NOS Primavera Sound, por motivos de força maior, em plena coordenação com a Câmara Municipal do Porto, que se tem suplantado para nos apoiar. A nossa prioridade absoluta foi e será sempre garantir a segurança do nosso público, dos artistas e de todas as pessoas envolvidas no festival".

O Primavera Sound original, que acontece em Barcelona, já tinha sido adiado pelos organizadores. Agendado para as datas de 3 a 7 de Junho, agora irá realizar-se de 26 a 30 de Agosto, no o Parc Del Fòrum de Barcelona. Agora, foi a vez do festival português anunciar o que muitos já esperavam e o festival, pela primeira vez, vai acontecer em setembro.

"Por este motivo, e dada a situação excecional em que nos encontramos, o NOS Primavera Sound 2020 acontecerá de 3 a 5 de Setembro. Sentimo-nos na obrigação e responsabilidade de contribuir o melhor possível para a sobrevivência da indústria dos espetáculos ao vivo, cujo papel será crucial para regressarmos à normalidade depois desta situação inédita. A todos, agradecemos o esforço e a dedicação. Da nossa parte, e com o imprescindível apoio da NOS, Pull & Bear, Super Bock, Via Verde e todos os patrocinadores do festival, uniremos os nossos melhores recursos para que esta mudança imposta pela crise de emergência médica afete o mínimo possível a programação do festival".

Os bilhetes comprados para o NOS Primavera Sound 2020 continuam válidos para as novas datas do evento e a organização do evento, afirma que "quando ultrapassarmos o estado de emergência e todas as suas prorrogações iremos partilhar mais informações e retomar a venda de bilhetes".

"Agradecemos imenso a vossa paciência e compreensão em virtude desta situação excecional. Vamos enfrentar isto juntos. E vamos superar isto juntos! Esperamos por vocês no Parque da Cidade para juntos celebrarmos mais uma edição do NOS Primavera Sound", concluí a nota de imprensa.

O NOS Primavera Sound, que decorre todos os anos no Parque da Cidade do Porto, conta com um cartaz recheado de destaques como a reunião dos norte-americanos Pavement, o seu último concerto foi em 2010, e ainda o regresso a Portugal de artistas como Lana Del Rey, Beck, FKA Twigs, e Tyler The Creator, Bad Bunny, King Krule, Kim Gordon, Weyes Blood, Black Midi, Chromatics ou Dinosaur Jr.