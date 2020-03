A companhia aérea Easyjet anunciou esta segunda-feira em comunicado que parou “totalmente toda a sua frota”, na sequência das restrições de viagens impostas devido à pandemia de covid-19.

A companhia low-cost recorda que, nos últimos dias, “tem ajudado a repatriar clientes, tendo operado quase 650 voos de resgate até o momento, trazendo de volta a casa mais de 45 mil clientes”. “O último desses voos de resgate foi operado no domingo, 29 de março”, refere.

A Easyjet acrescenta que, nesta fase, sem a certeza da data para o reinício de voos comerciais, a situação “está a ser avaliada continuamente”. “Continuamos a tomar todas as medidas para controlar custos e despesas não determinantes para o negócio a todos os níveis, de forma a mitigar o impacto da covid-19. A suspensão das operações de toda a frota reduz os custos de forma significante”, lê-se na nota da companhia aérea.

A Easyjet garante ainda que se mantém “forte do ponto de vista financeiro, sem refinanciamentos de dívida com vencimentos até 2022”.

Recorde-se que o setor da aviação tem sido um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, depois das operações terem praticamente sido suspensas no espaço da União Europeia. Segundo os analistas contactados pelo i, as empresas low-cost serão aquelas que mais dificuldades vão sentir na ressaca do contexto atual.