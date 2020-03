Preso desde o início do mês de março por ter entrado no Paraguai com passaporte falso, vários têm sido os vídeos da estadia de Ronaldinho Gaúcho na prisão.

Depois de ter passado o seu 40º aniversário no estabelecimento prisional do Paraguai, o craque brasileiro foi agora filmado a jogar futevolei com alguns colegas da prisão.