O consumo dos portugueses cresceu em termos homólogos em média 65%, entre 9 e 15 de março – a semana que antecedeu o decreto do estado de emergência no país –, de acordo com o barómetro da Nielsen, que avalia o impacto da pandemia de covid-19 em Portugal. O relatório conclui que o consumo revela um elevado crescimento no segmento dos bens de grande consumo nos hiper e super mercados. “Os portugueses começaram nesta semana a preparar a sua despensa e o destaque foi para as categorias mais essenciais para enfrentar esta situação”, lê-se na nota da consultora.

No período em análise, a Nielsen identifica as seis etapas de adaptação do consumidor perante esta nova realidade: a compra proativa de saúde, a gestão reativa da saúde, a preparação da despensa, a preparação para quarentena, a vida com restrições e a vida sob uma nova normalidade. Recorde-se que também nessa semana a Organização Mundial de Saúde declarou a covid-19 como pandemia e o continente europeu tornou-se o epicentro deste surto.

Compra de papel higiénico aumenta… 229%. A preocupação com o armazenamento foi sentida, de forma generalizada, em todo o território nacional, com fortes crescimentos em todos os distritos (entre 59% e 74%). Bragança (+74%) foi o distrito onde o consumo mais disparou em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto Faro (+59%) foi o que assinalou um crescimento menos acelerado. Em Lisboa, o aumento do consumo ficou-se por uma subida de 67% e no Porto de 66%.

Constatou-se uma preocupação acrescida entre os portugueses com o armazenamento de produtos de higiene pessoal e do lar (+95% na semana entre 19 e 15 de março, face à semana homóloga) e produtos alimentares (+91%).

Nos produtos de higiene pessoal e do lar, o destaque foi para o consumo de papel higiénico que regista o maior crescimento (+229%), mas também os lenços, rolos e guardanapos de papel (+163%), produtos para roupa e loiça (+114%), limpeza do lar (+113%), higiene corporal (+107%), fraldas/toalhetes (+103%) e cuidados de saúde (103%) também ultrapassam o dobro das vendas.

Já no que respeita à alimentação, as conservas (+288%) e produtos básicos (+237%) mantêm-se no topo das preferências dos consumidores, com crescimentos acima dos 200%. Produtos instantâneos (+123%), alimentação Infantil (+116%), congelados (115%) e azeite, óleos, condimentos e temperos (105%) crescem também de forma muito acentuada, ultrapassando o dobro das vendas durante esta semana (com crescimentos superior a 100%).