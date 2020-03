Morreu Alan Merrill, o compositor de ‘I Love Rock ‘n Roll’, aos 69 anos. O antigo vocalista e guitarrista dos Arrows tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus.

A notícia foi avançada nas redes sociais pela filha de Alan Merrill, Laura.

"O coronavírus levou o meu pai. Deram-me dois minutos para me despedir antes de me expulsarem do quarto", começou por escrever.

"Quando entrei no meu apartamento, recebi a notícia de que ele tinha morrido. Como é que isto é possível? Estive num concerto dele há algumas semanas. Tirei-lhe uma fotografia para o seu próximo álbum. Mandei-lhe mensagens pouco antes", acrescentou.

Com os Arrows, Alan Merrill editou apenas um disco de vinil - o "First Hit" em 1975. Contudo, é o autor de uma das canções mais icónicas do rock. 'I Love Rock n’Roll’ tornou-se popular pela voz de Joan Jett.