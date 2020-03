A partir desta segunda-feira, o Governo vai levar a cabo uma operação de testes de despiste à covid-19 em todos os lares de idosos nos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda, que se irá estender depois ao resto do país.

A operação, confirmada pela ministra do Trabalho ao jornal Público, é realizada pelos Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tutela os lares, articulada com o Ministério da Ciência, em parceria com a Cruz Vermelha e com o Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa, que criou uma versão própria de um kit de diagnóstico.

"Vamos iniciar na segunda-feira [hoje] uma operação para testar a covid nos lares de todo o país, para prevenir a contaminação e a propagação", disse Ana Mendes Godinho em declarações ao Público.

Ao mesmo jornal, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, disse que "esta é uma operação de logística complicada", uma vez que os testes terão de ser entregues no laboratório e explicou que a recolha será feita no terreno pela Cruz Vermelha Portuguesa.

A partir desta segunda-feira os testes vão realizar-se nos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda, estendendo-se, no meio da semana, a lares dos concelhos de Loulé e Portimão, através do Centro de Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, em colaboração com o IMM.

"Vamos começar com os profissionais que estão a trabalhar nos lares e também em pessoas que tenham algum tipo de suspeita e sintomas", explicou a ministra do Trabalho.

"O objetivo é fazer testes por todo o país", acrescentou, explicando que os restantes concelhos do país onde irão aplicar-se os testes estão a ser identificados. Esta identificação ocorre tendo em conta os níveis de prioridade, o número de trabalhadores, e a capacidade diária dos testes.