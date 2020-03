O material de apoio adquirido pela EDP e pela China Three Gorges (CTG) para reforçar o apoio aos hospitais portugueses e equipas médicas no combate à atual pandemia foi entregue este domingo na embaixada de Portugal em Pequim. Os equipamentos – que incluem 50 ventiladores, 200 monitores médicos e ainda consumíveis e materiais de suporte – envolvem um investimento de quatro milhões de euros e deverão chegar a Portugal durante a próxima semana.

Estes equipamentos médicos já foram homologados pelo Ministério da Saúde e foram entregues numa breve cerimónia na embaixada de Pequim que contou com a presença do embaixador português em Pequim, José Augusto Duarte, e de elementos da EDP e da CTG.

“Estamos num tempo de responsabilidade e urgência, assumido desde o primeiro momento pela EDP. Conseguir o material mais crítico nesta luta de todos contra a pandemia foi possível pelo nosso compromisso e pelo apoio decisivo da China Three Gorges e da embaixada portuguesa na China”, declarou António Mexia, presidente executivo da EDP.

Com esta iniciativa, a EDP reforça as medidas de apoio que tem lançado no sentido de participar no esforço coletivo das equipas médicas que estão no combate à pandemia. Entre as ações que a EDP tem desenvolvido está também a doação de 500 mil euros para aquisição de materiais essenciais para garantir a proteção de pacientes e pessoal médico em hospitais no combate ao novo coronavírus. Esta lista inclui 500 mil máscaras cirúrgicas, mais de 20 mil máscaras para respiradores e 10 mil fatos de proteção – todos estes equipamentos deverão ser entregues ao longo das primeiras três semanas de abril.