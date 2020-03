O compositor e maestro polaco Krzysztof Penderecki morreu este domingo aos 86 anos, em Cracóvia, vítima de doença prolongada, segundo confirmou a Associação Ludwig van Beethoven de Cracóvia, fundada pela mulher do compositor, Elzbieta Penderecka.

Nascido a 23 de novembro de 1933, em Debica (sul), Krzysztof Penderecki estudou música no Conservatório de Cracóvia, tendo-se debruçado simultaneamente sobre disciplinas como a Filosofia, a História da Arte e a Literatura.

Apesar da Cortina de Ferro, as suas incursões músicas cedo se tornaram também conhecidas no Ocidente e, mesmo que as suas opções experimentais e de vanguarda não tenham sido amplamente aceites entre os críticos musicais, agradavam ao público. Penderecki era conhecido por usar técnicas de composição pouco usuais e de procurar diferentes sonoridades nos instrumentos, e inventou até símbolos de notação musical que permitissem ler estes novos sons.

Autor de “Threnody to the Victims of Hiroshima” - composição de 1960, pela qual se assumiu definitivamente como um vanguardista e se tornou internacionalmente conhecido - o compositor venceu quatro Grammys ao longo da carreira e compôs músicas para filmes como “The Shining”, de Stanley Kubrick, “Shutter Island”, de Martin Scorsese ou “Wild at Heart”, de David Lynch.