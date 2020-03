Um rapaz de 14 anos natural de Ovar morreu na madrugada deste domingo no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, onde estava internado com covid-19. A informação foi confirmada ao telefone pelo presidente da Câmara de Ovar à RTP3 e entretanto confirmada pela ministra da Saúde na conferência de imprensa deste domingo.

Marta Temido adiantou que a morte do rapaz está a ser investigada. E que não está ainda incluída números do boletim deste domingo, que dá conta de 19 mortes nas últimas 24h. Excluindo este caso, são agora 119 as mortes confirmadas por covid-19 em Portugal. O número de infetados é agora de 5962 dede a chegada da pandemia a Portugal.

Segundo explicou Salvador Malheiro ao telefone com a RTP3, o jovem não tinha sido diagnosticado e só quando deu entrada no hospital, já em estado grave, foi realizado o teste.

O autarca adiantou ainda que o rapaz sofria de problemas de saúde que terão levado ao agravamento da sua condição clínica. Segundo o Jornal de Notícias, o rapaz sofria de psoríase, doença que pode debilitar o sistema imunitário.

Ovar, um dos municípios mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, vive sob um cerco sanitário há 11 dias, desde que a 17 de março foi decretado estado de calamidade pública no município.