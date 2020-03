Um movimento solidário criado em Macau para angariar verbas para a ajuda ao combate à pandemia do novo coronavírus em Portugal reuniu já 440 mil patacas (cerca de 49 mil euros) destinados à compra de material médico e testes para enviar para Portugal, adiantou à agência Lusa o presidente do Banco Nacional Ultramarino.

A angariação de fundos vai estender-se até 5 de abril e foi anunciada na terça-feira por um movimento solidário que junta duas dezenas de entidades e personalidades de Macau, entre as quais se contam a Casa de Portugal, a Santa da Casa da Misericórdia, a Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau e a Associação de Imprensa em Língua Portuguesa e Inglesa.

Para o efeito foi criada uma conta no Banco Nacional Ultramarino de Macau, com o número 9016556516, sob o nome COVID19 — Portugal Conta Solidariedade.

O movimento solidário conta com o apoio institucional do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e do Banco Nacional Ultramarino (BNU).