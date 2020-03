O antigo secretário de estado e deputado socialistas Miranda Calha morreu, este sábado, na sequência de um AVC, sofrido há dias.

A notícia foi avançada foi avançada pelo ex-presidente da Câmara de Lisboa João Soares.

“Morreu hoje Júlio Francisco Miranda Calha. Vitima há dias de um AVC, Miranda Calha era um veterano quadro do Partido Socialista. Desempenhou, por várias vezes, cargos nos Governos PS. Nas áreas da Defesa, e também do Desporto”, escreveu João Soares no Facebook.

“Era, até ao final da anterior legislatura, o único parlamentar eleito sempre desde a Constituinte. Pelo PS claro, de que era um indefectível. A sua família, e amigos mais chegados (entre os quais me conto) deixo o testemunho do meu pesar, e sentidos pêsames”, acrescentou.