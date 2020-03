O primeiro bebé a nascer na MAC, em Lisboa, filho de uma mãe infetada com o novo coronavírus já fez o primeiro teste de rastreio e acusou negativo.

A informação foi confirmada por fonte hospitalar à agência Lusa. Mãe e filhos estão “bem de saúde”.

O bebé, um menino, nasceu, de cesariana, às 13h25 de sexta-feira e pesava 1530 gramas. Atualmente, está internado no serviço de Neonatologia da MAC. O recém-nascido foi o terceiro a nascer de uma mãe infetada com a doença covid-19 no país, mas o primeiro na capital.