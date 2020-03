“Tendo em conta o atual contexto de pandemia SARS-CoV-2, o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) decidiu realizar rastreio sistemático a todos os doentes que sejam internados, de forma programada ou urgente”, lê-se no comunicado do hospital do Porto.

A decisão é “de caráter excecional” e vigorará “enquanto a situação epidemiológica o justificar”, a justificação do rastreio alargado prende-se o “risco associado ao eventual contágio de doentes e profissionais por utentes eventualmente infetados, embora assintomáticos”. A medida do CHUSJ tem efeitos a partir das 08h deste domingo, dia 29 de março.

“Esta abordagem não substitui ou reduz o nível de segurançaeanecessidadedousodeequipamento de proteção individual, de acordo com as normas estabelecidas pela UPCIRA, nem as exigências em termos de práticas, que garantam a defesa dos profissionais e dos restantes utentes”, é sublinhado na nota.