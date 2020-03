Um macaco foi mantido dentro de um quintal de uma habitação em São Domingos de Rana, em Cascais. A denúncia foi feita pelo IRA - Intervenção e Resgate Animal.

O animal encontrava-se acorrentado num espaço partilhado com, pelo menos, um cão e o quintal estava com vários dejetos de animais. “Denúncia para um primata não humano, acorrentado num quintal de uma habitação em São Domingos de Rana, Cascais. Após deslocação ao local, verificou-se a existência de um Sarapiteco Mona num quintal em condições de insalubridade”, refere a publicação do IRA no Facebook.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) acabou por se dirigir ao local.

“Sendo totalmente proibida a detenção de espécies exóticas por particulares, para fins de companhia e entretenimento pessoal, foi solicitada a presença da 56ª esquadra da PSP (São Domingos de Rana) e o ICNF, tendo comparecido somente a PSP e tendo sido estabelecido o contacto telefónico com os técnicos do ICNF por consequência da declaração do Estado de Emergência e impossibilidade de comparência”, explica.

“Sendo o ICNF uma das autoridades competentes para a fiscalização e apreensão deste tipo de animais, ficou nomeado fiel depositário o seu atual detentor, até à data para fiscalização e diligências em conformidade pela autoridade supra referida, esperando o IRA que sejam efetuadas com a maior brevidade possível dado o estado de saúde do animal e espaço onde se encontra alojado. A relocalização deste animal por parte do detentor constituirá um crime de desobediência”, remata.