Já faleceram duas utentes do lar da Associação Sócio-Cultural, Recreativa e Educativa da Cumieira e Circunvizinhas,em Pombal, devido à covid-19, e a instituição já anunciou que vai deslocar o utentes para outro espaço, tendo apelado a doações de material de proteção individual e voluntários. "Temos falta de pessoas para trabalhar. Já tentámos encontrar voluntários, mas é difícil, porque ninguém quer vir trabalhar para um local onde há infetados", lamentou o presidente daquela IPSS, Joaquim Silva, à Lusa - os funcionários estão de quarentena.

Dos quase 30 utentes da instituição, cinco estão infetados, declarou o dirigente. "Necessitamos de material de proteção individual, quer de fatos, quer de máscaras e luvas", apelou, Joaquim Silva, que está a articular com várias instituições a retirada dos idosos. "À partida, irão, na segunda-feira, para uma casa da Cruz Vermelha, na Praia do Pedrógão", no concelho de Leiria, explicou.

As duas vítimas deste lar, com 76 e 83 anos, foram duas das três vítimas mortais da pandemia de coronavírus no conselho de Pombal, onde estão confirmadas 25 infeções.