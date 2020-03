A fiscalização rodoviária vai ser reforçada no fim de semana e também durante a Páscoa, que se comemora a 12 de abril, principalmente para quem se dirige para a zona do Algarve.

"Apenas serão autorizados a deslocar-se os cidadãos que o façam ao abrigo das exceções previstas no Dever Geral de Recolhimento", pode ler-se em comunicado do Ministério da Administração Interna, não sendo por isso toleradas as deslocações de fim de semana, uma vez que "põem em causa a saúde dos portugueses".

"Permaneçam em casa, limitando as viagens ao estritamente necessário", recomenda Eduarda Cabrita, ministro da Administração Interna.

As orientações têm o objetivo de travar o aumento do número de infrações por parte da populaçao numa fase de Estado de Emergência em Portugal.