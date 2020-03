Perante um cenário inédito, com a praça de São Pedro, no Vaticano, completamente vazia, o Papa Francisco fez, esta sexta-feira, uma oração dedicada ao momento que se vive no mundo, face à pandemia de covid-19.

A bênção do sumo pontífice foi exibida em direto pela conta oficial do Vaticano no YouTube e as imagens do Papa Francisco sozinho no meio da praça de São Pedro, que recebe milhares de pessoas de todo o mundo, são impressionantes.

Francisco lembrou que estamos todos no mesmo barco e somos “chamados a remar juntos”.

"A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade”, disse referindo que com a “tempestade” cai o nosso “ego”.

O Papa deixa ainda a mensagem de que estávamos iludidos de que viveríamos saudáveis num mundo que, na verdade, já estava doente.

“Deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente”, afirmou, acrescentando que agora é o tempo de escolher o que conta e de separar aquilo que é necessário daquilo que não é.

O Papa enalteceu ainda todos os heróis anónimos, sobretudo aqueles que deram as suas vidas para escrever momentos decisivos na história.

Não são pessoas famosas, mas são “médicos, enfermeiros, funcionários de supermercados, pessoal da limpeza, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho”.

