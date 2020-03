Depois de ter sido decretado estado de emergência em Portugal, a venda de bens tecnológicos registou “uma queda abrupta” de 18% no mercado nacional. Os dados constam numa análise da GfK e revela ainda que as novas realidades dos portugueses como o teletrabalho e o distanciamento social “afetou as vendas de imediato”.

Contrariando esta tendência, as categorias relacionadas com Home Office registaram elevadas subidas nas vendas, nomeadamente em impressoras multifuncionais (+231%) e computadores portáteis (+62%). No segmento dos pequenos eletrodomésticos, também as máquinas de café registaram performance muito positiva ao registarem um aumento das vendas na ordem dos 46%.

A GfK explica que é difícil prever o efeito total do vírus no mercado. No entanto, “a distância social afetará certamente o total de vendas”.

“No entanto, há uma janela de oportunidade a explorar através do comércio online, que na semana em análise apresentou um crescimento de mais de 80%, como resultado da experimentação de novas formas de compra”, prevê a GfK.