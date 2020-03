A Emergency Edition do Festival Iminente, que reúne a nova música e a nova arte numa experiência de intensa intimidade coletiva, organizado pelo português Vhils, mestre da arte urbana, está marcada para sábado, dia 28 de março,. entre as 16h e as 23h20, e vai ser feito em streaming através do facebook do festival.

"Com vista a animar a malta e ajudar aqueles que estão na linha da frente na luta contra o Covid-19 em Portugal, apresentamos uma edição especial 'online' do Iminente associada a uma campanha de angariação de fundos para os dois hospitais de referência no tratamento desta pandemia", refere a organização numa publicação partilhada hoje nas redes sociais do festival.

"Cada um dá o que pode. E a totalidade do valor angariado reverte para os hospitais", refere a organização. Os donativos "para ajudar o Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central e o Centro Hospitalar e Universitário de São João" podem ser feitos através da plataforma online de angariação de fundos GoFundME.

O cartaz inclui atuações de músicos como Julinho KSD, Dino D'Santiago, Prétu, Mayra Andrade e Ana Moura, performances de Miguel Januário, com o projeto ±maismenos±, e pintura ao vivo por Tamara Alves, entre outros.

O Iminente, um festival que junta música e artes visuais, realizou-se pela primeira vez em Oeiras, em 2016. No ano seguinte, o Jardim Municipal daquela cidade voltou a acolher a iniciativa. Em 2018, o Iminente realizou-se em Lisboa, no Panorâmico de Monsanto, onde se irá manter até este ano.

Em 2017 e 2018, o festival teve também lugar em Londres. No ano passado, foi a vez de Xangai acolher, em março, um 'showcase' do festival, que em maio se realizou pela primeira vez no Rio de Janeiro.