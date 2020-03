O Hospital George Washington, nos EUA, decidiu divulgar imagens dos pulmões de um paciente infetado com o novo coronavírus de modo a alertar a população mundial para a gravidade da doença. O vídeo mostra a evolução da doença e os efeitos dos pulmões num paciente que há dias estava assintomático e agora encontra-se hospitalizado em estado grave nos cuidados intensivos.

"Este não é um paciente cujo sistema imunitário está fraco ou um diabético de 70 ou 80 anos. Além de tensão arterial alta, ele não tem mais nenhum problema significativo de saúde", afirmou Keith Mortman, chefe de cirurgia torácica do hospital, à CNN.

Os pulmões do homem de 59 anos, infetado pelo novo coronavírus, estão a falhar e para conseguir respirar tem necessitado do apoio de um ventilador. "Quero que as pessoas vejam isto e entendam o que a doença pode fazer. As pessoas tem de levar isto a sério", apelou.