Já foram realizados 99 testes à presença de covid-19 no lar de idosos em Vila Real. Ao todo, 88 acusaram positivo, pelo menos 68 utentes e vinte funcionários estão infetados com o novo coronavírus.

A notícia foi confirmada pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Jorge Corde, à SIC Notícias. "Com exceção dos 11 utentes que foram transferidos para o hospital militar, todos os outros utentes infetados são assintomáticos, isto é têm covid-19 mas não têm nenhum sintoma e estão estabilizados", garantiu o autarca.

Agora, "é continuar a tratar bem os utentes", acrescentou Rui Jorge Corde, adiantando que uma equipa do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro "fez uma visita, e vai continuar a fazer as que forem necessárias, com médicos, enfermeiros e auxiliares".

"Todos os utentes foram acompanhados, vistos, e logo que seja possível, serão transferidos para um outro local para que o lar seja desinfetado", continuou o autarca, explicando que os idosos “não podem ser transferidos para uma unidade hospitalar porque como se sabe também os hospitais são focos de infeções", explicou ainda o autarca.

Por outro lado, o presidente da câmara deixou críticas à forma como a situação foi gerida. "É lamentável que tenham passado mais de 36 horas até obtermos todos os resultados. Isso é que me intriga, que me deixa triste e até perplexo, não entendo como é que o INEM e o Hospital São João - que fez estes testes - não priorizou desde a primeira hora utentes com 90, 92 e 94 anos".