O país já entrou na fase de mitigação e as autarquias têm planos diversos para combater a pandemia da covid-19, conforme as necessidades, a dimensão de cada concelho ou a capacidade instalada em cada cidade, vila ou localidade.

Lisboa, por exemplo, terá a partir deste sábado um hospital de campanha a postos, no Estádio Universitário, com capacidade para 500 camas, destinadas a pacientes considerados ligeiros, mas que precisem de cuidados acrescidos.

Este espaço, com um custo mensal de 300 mil euros suportado pela autarquia, é na prática uma solução de retaguarda aos hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier e São José.

Perto da capital, em Cascais já há um centro de testes e um centro para os sem-abrigo. O presidente da Câmara, Carlos Carreiras, assegurou também ao i ter tudo preparado “para ter instalações e acolher mil doentes infetados”. Esta capacidade para instalar camas está espalhada pelo concelho entre equipamentos sociais, desportivos, culturais e religiosos. Na prática fez-se o levantamento de eventuais necessidades, e angariou-se material como camas, colchões, almofadas, cobertores. Há ainda um hotel a postos, que está vazio “e que será o primeiro a ser utilizado”. Carreiras não quis, contudo, divulgar qual seria a unidade hoteleira. Mas tem capacidade para 200 camas, além das mil previstas noutros pontos do concelho.

Já em Oeiras, foram inaugurados ontem dois centros, um de triagem em Paço de Arcos, junto ao centro de saúde, e outro de testes, em Algés (no Palácio Anjos) com capacidade para 100 testes por dia gratuitos, mas com prescrição médica dos clínicos do concelho. Também vai estar disponível outro centro de testes na Fundição de Oeiras, destinado a profissionais de saúde no concelho e funcionários do município. A autarquia acrescenta que “está a ser implementado um sistema de acolhimento dos profissionais de saúde, em unidade hoteleira”, bem como um “sistema de acolhimento para profissionais de funções essenciais para quarentena ou tratamento (em situações menos graves, mas com devido acompanhamento)” também num hotel do concelho. Foram ainda encomendados “43 ventiladores e 90 seringas elétricas”.

Ainda na Grande Lisboa, em Sintra também já estão a ser preparados centros de avaliação e triagem, além de um pacote de medidas de apoio no valor de 7, 5 milhões de euros, e a Câmara da Amadora acredita que, na próxima semana, já seja conhecido o número de camas que vai disponibilizar para tratar pacientes com covid-19, em caso de necessidade.

Na margem sul do Tejo, em Almada, há uma articulação permanente com o Hospital Garcia de Orta e os centros de saúde de Almada e Seixal (pertencem ao mesmo agrupamento), conforme explica a autarquia. “Até agora a capacidade instalada tem sido suficiente. No entanto, todos os cenários estão a ser equacionados e, se houver necessidade de estruturas adicionais, serão feitas em articulação com as referidas entidades”, afirma ao i fonte oficial.

Neste concelho há um centro para sem abrigo, aberto das 18 horas às 9 da manhã e existem 90 camas num hotel da Costa da Caparica para profissionais de saúde.

Desafio à população

No Norte, Hernâni Dias, autarca de Bragança, explica ao i que há um hospital de campanha, junto ao hospital de Bragança que terá “capacidade para vinte doentes covid-19”. A montagem está a ser ultimada. O autarca adiantou também que já foram feitas doações de equipamento e a autarquia lançou um desafio à população para se produzirem máscaras. Apareceram já mais de uma centena de voluntários e o objetivo é garantir, para já, 20 mil.

Por seu turno, em Aveiro, Ribau Esteves garantiu ao i que a autarquia tem “uma capacidade grande” através da disponibilização de edifícios como o “Seminário de Aveiro, a Pousada da Juventude, o Pavilhão Desportivo da Escola João Afonso de Aveiro e várias unidades de hotelaria privada que disponibilizaram as suas instalações”.

Neste momento, afiançou Ribau Esteves, só o seminário está ocupado com um grupo de enfermeiros do Hospital de Aveiro. Este espaço serve de hospedagem a profissionais de saúde. Já o pavilhão desportivo está a ser preparado como sala ou enfermaria de retaguarda para o caso de o hospital esgotar a sua capacidade para cuidar de pacientes. Ao todo terá capacidade para 150 camas.

Em Aveiro espera-se que ainda hoje esteja operacional um centro de consultas e testes à covid-19 (na prática é um centro de triagem e testes) com tendas do Exército junto ao centro de Saúde de Aveiro. A operação logística esteve a cargo da Câmara, com a ajuda do Exército, e de várias entidades.

No Porto vão ser também testados nos próximos dias todos os idosos que estão em lares, bem como os funcionários. A iniciativa partiu da Câmara e “está a ser coordenada pelo Hospital de São João e os Centros de Saúde, implicando a montagem de unidades de cuidados na Pousada da Juventude e no SuperBock Arena / Pavilhão Rosa Mota com o apoio do Exército, que ali montará 300 camas”, explica a autarquia. Estima-se que sejam abrangidas cerca de 1500 pessoas.

Praça da canção é o centro de rastreio

No concelho de Coimbra, a Praça da Canção onde se realiza, tradicionalmente, a Queima das Fitas, será o espaço para um centro de rastreio, fruto da colaboração da Administração Regional de Saúde, autarquia e Universidade de Coimbra, que “disponibilizou os seus laboratórios”, conforme explica ao i fonte da autarquia. Também o Estádio Municipal servirá de estrutura para a proteção civil e militares e o que “for necessário”. A Câmara liderada por Manuel Machado tem já estipulado um “acordo” para hospedar profissionais de saúde, do INEM e proteção civil. A capacidade é, para já, de 110 camas e os custos, assegura a mesma fonte, são mais “baixos do que é normal” e suportados pela autarquia.

A Sul, em Faro, Rogério Bacalhau Coelho afiança ao i que equipamentos públicos, como a pousada da juventude, podem vir a receber doentes com covid-19. “Em duas horas conseguem estar prontos”, garante o autarca.

* com Ana Teresa Banha