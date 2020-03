O número de casos confirmados de covid-19 em Portugal subiu para 4268, dos quais 76 pessoas morreram, 16 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da situação epidemiológica, divulgado pela DGS esta sexta-feira, revela um aumento de 20,4% no número de infetados confirmados, ou seja surgiram 724 novos casos, desde o último balanço das autoridades de saúde.

Há ainda 3995 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 19816 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

Do total de 4268 diagnosticados, 354 estão internados, dos quais 71 Unidades de Cuidados Intensivos. O número de doentes recuperados mantém nos 43, o mesmo do que no boletim anterior.

A região Norte continua a ser de longe a mais afetada, com 2443 casos e 33 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1110 casos e 24 óbitos. A região Centro regista 520 casos e 18 mortes, o Algarve 99 casos e uma vítima mortal, o Alentejo 30 casos, os Açores 24 casos e a Madeira 21 casos.

Diagnósticos confirmados

Menos de 10 anos: 19 meninos e 30 meninas

Dos 10 aos 19 anos: 50 rapazes e 54 raparigas

Dos 20 aos 29 anos: 179 homens e 254 mulheres

Dos 30 aos 39 anos: 307 homens e 364 mulheres

Dos 40 aos 49 anos: 359 homens e 462 mulheres

Dos 50 aos 59 anos: 346 homens e 429 mulheres

Dos 60 aos 69 anos: 319 homens e 294 mulheres

Dos 70 aos 79 anos: 236 homens e 179 mulheres

Mais de 80 anos: 161 homens e 222 mulheres

No que diz respeito aos óbitos:

Dos 40 aos 49 anos: 1 mulher

Dos 50 aos 59 anos: 3 homens e 1 mulher

Dos 60 aos 69 anos: 9 homens e 1 mulher

Dos 70 aos 79 anos: 14 homens e 4 mulheres

Mais de 80 anos: 23 homens e 20 mulheres