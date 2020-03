Os idosos são um dos grupos de maior risco da covid-19. Têm, por isso, regras de confinamento e de aconselhamento de permanência na habitação mais apertadas que as da generalidade da população.

O PSD lembra que muitas das prestações sociais dos idosos são pagas através de vale postal, que muitos levantam nas estações dos correios.

Por essa razão, os sociais-democratas defendem que sejam implementadas “medidas rápidas que assegurem o cumprimento das normas de afastamento social nestas operações de levantamentos das prestações sociais nas Estações dos CTT, porventura com o apoio no espaço público (onde se formarão filas) das forças de segurança de cada um dos concelhos”.

Através de comunicado, o PSD fez saber que pediu ao Executivo que as Juntas de Freguesia e os Municípios disponibilizem, durante o período dos dias 4 a 9 de cada mês, “equipas que, em articulação com os responsáveis por cada uma das Lojas CTT, acompanhem, supervisionem e organizem os idosos que possam necessitar de deslocação a essas Lojas para aquele indicado fim, sensibilizando-os a respeitar essas mesmas regras de afastamento no interior e a aceitar os procedimentos de higienização das mãos de acordo com os produtos desinfetantes disponíveis”.