Comprar português

Recordo-me da antiga publicidade que dizia “o que é Nacional é bom”, fazendo uma analogia do que é nacional à conhecida marca. É tempo de deixarmos as invejas de lado e apostarmos no produto do vizinho, da mercearia de esquina, do mercado e da feira. Da dona Paula e do senhor Zé.

Numa altura em que a pandemia alastra a nível global, vamos assistindo a um definhar da já de si depauperada solidariedade europeia. Para variar, como tem sido apanágio nos tempos mais recentes, quando a coisa começa a apertar foge cada um para seu lado ou inventam-se medidas que estrangulam ainda mais os pequenos países, tornando-os cada vez mais dependentes dos mais poderosos. Longe vão os tempos de uma ideologia que permitiu criar uma moeda única e um mercado comum assente no crescimento de todos. Enquanto por lá se vão discutindo os eurobonds e as linhas de crédito, por cá vamos caminhando a passos largos para uma inevitável recessão económica. Estamos, por isso, cada vez mais entregues à nossa própria sorte.

Já o referi por aqui numa outra crónica, há cerca de dois anos, mas acaba por ser mais atual que nunca. É fundamental encontrarmos soluções para sair deste buraco em que estamos a enfiar-nos. Isso passará muito pela capacidade que teremos de demonstrar a nossa maturidade enquanto pessoas e comunidade. Num país muito marcado por invejosos, tenho dúvidas de que o consigamos concretizar mas, ainda assim, não perco a esperança. Aprendi com alguns amigos, curiosamente mais velhos e habituados a outro tipo de valores, o quanto é importante e recompensador apostar no mercado local, incentivar ao consumo do produto tradicional português, dar força aos pequenos produtores, aos mercados e às feiras. Importante porque é assim que fazemos a economia girar, que impulsionamos o crescimento de um país e que não deixamos cair a nossa capacidade produtiva, porque se todos tiverem o seu fundo de maneio, mais podem gastar, e acabamos por ir dando uns aos outros e assim construindo em conjunto. Recompensador porque é lá que invariavelmente encontramos os melhores produtos, os mais frescos e naturais e que, embora ligeiramente mais caros, compensam pela qualidade. Mas também pelo contacto com as pessoas, pelas relações que se constroem e as amizades que nos vão permitindo sugestões diárias e uma direção mais precisa do que comprar e quando comprar.

Aprendi a ver o meu amigo Vítor a ir à Feira do Relógio comprar os tremoços e pevides e o peixe no Mercado do Rego. O contacto direto com as vendedoras, o despique e as conversas engraçadas, as piadas e os toques de lado para que escolha este produto em vez daquele. Já por várias vezes estávamos nós juntos e ligava a peixeira a dizer que tinha lá os chocos de que ele tanto gosta guardados. Também o amigo Gigi sempre fez questão de dar prioridade aos produtos portugueses, aos locais, aos pequenos produtores. Percebi que não o fazia por casmurrice, mas por convicção de que era importante e também recompensador. Por fidelidade e confiança. Era por ali o caminho para poder depois oferecer a melhor qualidade, e isso não o impediu de tornar o seu restaurante aquele que é, para mim, o melhor em Portugal. Pela genuinidade dos produtos, pela frescura da oferta que se traduz no ritual que o faz acordar ainda de madrugada para ser dos primeiros a chegar ao mercado.

Já esta semana, numa acalorada discussão entre amigos (por telefone, claro) o Serra alertava para o facto de mais do que nunca devermos ter isso em atenção. Recordo-me da antiga publicidade que dizia “o que é Nacional é bom”, fazendo uma analogia do que é nacional à conhecida marca. É tempo de deixarmos as invejas de lado e apostarmos no produto do vizinho, da mercearia de esquina, do mercado e da feira. Da dona Paula e do senhor Zé. Dos que precisam de subsistir para nós subsistirmos também. Criar uma verdadeira onda de incentivo ao que é nosso, que devemos preservar, conservar e alimentar. Porque fazer pelos que estão ao nosso lado é fazer por nós. Mais do que nunca, devemos comprar português. Somos nós que temos de dar o primeiro passo para sair desta crise e, com os novos hábitos, talvez tenhamos uma agradável surpresa.