Com a tradicional descida da Avenida da Liberdade do 25 de Abril cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus, a Associação 25 de Abril apelou aos portugueses para que, mesmo estando confinados às suas casas, cantem Grândola à janela. A ideia foi lançada nesta quinta-feira por Vasco Lourenço, presidente da associação e um dos promotores da habitual manifestação.

O pedido é para que, às três da tarde, hora a que todos os anos tem início a descida da avenida, as rádios e televisões passem a canção de Zeca Afonso que, na madrugada de 25 de abril de 1974, deu na rádio a senha para o início da revolução. “Venham às janelas, às varandas cantar a 'Grândola Vila Morena”, apelou, citado pela agência Lusa, o à época membro da comissão política do Movimento das Forças Armadas.

A ideia não é que se suspendam durante esses minutos “atividades que não pode ser suspensas, nomeadamente os cuidados de saúde”, acrescentou. “[Mas] as outras pessoas que mostrem que queremos um país livre, democrático, solidário, como é necessário nesta altura”.