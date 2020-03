A Vista Alegre obteve lucros de 7,5 milhões de euros em 2019, anunciou esta quinta-feira a empresa, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este resultado representa um crescimento dos lucros de 3% (+ 200 mil euros que no ano anterior). Segundo relatório apresentado pela empresa, é fora do território nacional que a Vista Alegre obtém a maior fatia dos seus lucros.

O mercado externo representa 72,5% do volume de negócios da Vista Alegre, o que significa um crescimento de 5,3% face a 2018. Feitas as contas, a empresa faturou 87,1 milhões de euros em vendas fora de Portugal. França, Holanda e Itália são os países com maiores crescimentos. O mercado interno teve um valor de vendas de 33 milhões de euros, suportado pelo negócio das lojas próprias e canal HORECA.

Na nota enviada à CMVM, a Vista Alegre acrescenta que ter efetuado ao longo do ano passado um investimento de cerca de 23 milhões de euros, sobretudo no segmento do cristal e do vidro (7,2 milhões de euros), mas também no segmento da porcelana, do grés mesa e da faiança.