O Governo britânico alargou aos trabalhadores por conta própria a garantia de pagamento de 80% do seu rendimento médio mensal, uma medida que já tinha sido aplicada aos assalariados em risco de serem despedidos. Os apoios do Governo estão relacionados com a crise provocada pela pandemia covid-19.

O anúncio foi realizado esta quinta-feira por Rishi Sunak, ministro das Finanças, depois de uma série de pressões da oposição e de várias organizações. Artistas, electricistas, cabeleireiros, amas ou taxistas são das profissões que têm corrido mais riscos.

Assim, a medida significa que o Governo vai pagar 80% do rendimento médio mensal dos últimos três meses até 2500 libras (cerca de 2750 euros) dos trabalhadores por conta própria que tenham rendimentos anuais até 50 mil libras (cerca de 55 mil euros). Os primeiros pagamentos devem ser feitos em junho.

O ministro admitiu que a economia foi abalada “como nunca aconteceu antes”, mas prometeu não esquecer os trabalhadores.

No entanto, deixou o alerta: "Não seremos capazes de proteger todos os empregos e todas as empresas, mas penso que as medidas que introduzimos vão ajudar milhões de pessoas”, afirmou.