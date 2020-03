É outro recorde de fatalidades num espaço de 24 horas registado no continente europeu. As autoridades francesas anunciaram 365 pessoas mortes relacionadas com o novo coronavírus. E pela primeira vez, foi registada a primeira vítima jovem, uma rapariga de 16 anos.

São 1696 vítimas mortais desde que a epidemia começou a devastar o país, de acordo com as autoridades francesas. Estão internados quase 3400 pacientes nos cuidados intensivos em estado grave, de um total de 13 904 pacientes hospitalizados.

O Governo anunciou que vai aumentar o número de testes realizados diariamente, esperando que durante o fim de semana já consiga acrescentar mais 10 mil testes a serem feitos a cada 24 horas.