O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apelou, esta quinta-feira, a todos os países membros do G20 para que encontrem soluções conjuntas para combater a pandemia de covid-19, relembrando que "nenhum país consegue combater o vírus sozinho".

O dirigente da OMS pede, em comunicado, que os líderes comecem um “movimento global" e que lutem “sem desculpas, sem arrependimentos". Tedros Ghebreyesus agradeceu ainda aos países que já tomaram medidas e pede para que tomem ainda mais.

"Juntem-se para combater a crise de saúde do nosso tempo: Estamos em guerra com um vírus que ameaça destruir-nos, se deixarmos", apela, pedindo que os líderes mundiais "façam tudo o que for necessário para ultrapassar a pandemia", para proteger vidas, e para restaurar a confiança e estabilidade, atualmente "ameaçadas".

Os países que fazem parte do G20 já tinham garantido que iam trabalhar juntos na investigação e desenvolvimento de uma vacina e anunciaram esta quinta-feira a injeção de cinco biliões de dólares na economia mundial para "contrariar as consequências sociais, económicas e financeiras da pandemia".

Os países que integram o G20 são os Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Coreia do Sul, África do Sul, Turquia, Arábia Saudita e União Europeia.