O Conselho das Finanças Públicas (CFP) apelou ao uso de financiamento europeu conjunto, cujos recursos devem ser direcionados “sem demora” às famílias e empresas, no âmbito das medidas económicas de resposta à pandemia da covid-19. O Conselho das Finanças Públicas apela à utilização de financiamento europeu conjunto (’joint European financing pool’), diz em comunicado, apelando ainda à utilização desses recursos financeiros “na medida do possível (e sem demora) para as famílias e para as empresas carenciadas”.

Para a instituição presidida por Nazaré da Costa Cabral, o esforço concertado a nível europeu “deverá ainda congregar todos os instrumentos disponíveis, de forma a evitar o surgimento de uma crise financeira e de dívida soberana que amplie ainda mais os já elevados custos sociais para a população da União Europeia. E lembra: “Tendo aprendido com as lições anteriores, é de extrema importância que a recuperação das economias europeias seja apoiada desde o início, para preparar o caminho para a normalização assim que a emergência terminar”.

“A solução desejável seria uma resposta comum, de enorme dimensão, da política orçamental, coordenada a nível da UE e assente em financiamento partilhado e numa política monetária acomodatícia”.