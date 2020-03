Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, foi, esta quinta-feira, eleito o melhor selecionador do mundo pelo site 'Futsal Planet'.

Aos 47 anos o selecionador conquista o título pela segunda vez, depois da distinção em 2018. Com 766 pontos, Jorge Braz distanciou-se dos 565 pontos do segundo lugar, entregue a Marquinhos, selecionador do Brasil.

A fechar o pódio surge o russo Sergei Skorovitch, com 408 pontos.

Uma referência também para os treinadores das equipas do Sporting, Nuno Dias, e do Benfica, Joel Rocha, que conquistaram o segundo e quarto lugares, respetivamente, na categoria de melhor treinador do mundo.