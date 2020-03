Um avião Airbus A340 da Hi Fly partiu esta manhã do Aeroporto de Lisboa, com destino a Xangai China, para ir buscar 35 toneladas de equipamento médico e de proteção para Portugal.

“Trata-se de um voo fretado pela Mirpuri Foundation, Fundação Filantrópica ligada à família proprietária da Hi Fly, e que deverá aterrar em Lisboa na tarde de sexta-feira, 27 de março. Para além da Mirpuri Foundation participam neste voo diversas entidades publicas e privadas”, pode ler-se.

Sublinhe-se que a a Hi Fly “prescindiu da sua margem de comercialização e a Mirpuri Foundation fez ainda um donativo adicional de 100.000 euros para viabilizar esta operação”.