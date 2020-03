A Direção-Geral da Saúde reforçou o alerta sobre a importância de cumprir o calendário de vacinação durante este período de pandemia. "A vacinação é uma medida de saúde pública prioritária - não deixe de vacinar as suas crianças. Se está grávida ou pertence a um grupo de risco não atrase a sua vacinação habitual", alertou a DGS nas redes sociais.

De acordo com a publicação, são prioridades de vacinação as vacinas dadas aos recém-nascidos até aos 12 meses de idade. As grávidas devem dirigir-se aos centros de saúde para fazer a vacina da tosse convulsa, que não deve ser adiada para lá das 28 a 32 semanas de gestação. Doentes crónicos e outros grupos de risco devem fazer as vacinas previstas no Programa Nacional de Vacinação. É também pritoritária a vacina BCG para as crianças com risco de tuberculose grave.