A vice-presidente do governo espanhol, Carmen Calvo, recebeu alta hospitalar esta quinta-feira depois de ter sido diagnosticada com o novo coronavírus. No entanto, vai manter o tratamento em casa.

A confirmação foi feita pela própria através de uma publicação na rede social Twitter, na qual avançou que os médicos consideram que a sua evolução é positiva e que não precisa de continuar no hospital.

"Vou continuar o tratamento médico em casa, mantendo o isolamento", escreveu a vice-presidente.

Carmen Calvo foi internada no passado domingo, em Madrid, onde lhe foi inicialmente diagnosticada uma infeção respiratória.