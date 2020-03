Marco Horácio, Rui Zink, Nilton, Maurício Meirelles, João Seabra, Hugo Sousa, Miguel 7 Estacas, Joana Gama ou Rita Camarneiro são alguns dos nomes que, a partir de hoje, se uniram para levar até à casa dos portuguesas algumas gargalhas extra.

A iniciativa chama-se Festival Rir em Casa, começa hoje e termina no domingo, dia 29. As atuações serão transmitidas em direto no Instagram de cada um dos humoristas. Já o cartaz e os horários podem ser consultados no Instagram oficial do evento, @festival_riremcasa.