O programa Europa Criativa, da União Europeia, lançou um inquérito online para avaliar o impacto da pandemia do novo coronavírus nos setores cultural e criativo a nível europeu. O objetivo é que, a partir das conclusões retiradas, sejam promovidas “recomendações para políticas públicas” para os Estados-membros.

Com festivais, feiras e concertos cancelados, “as culturas culturais e criativas já estão a ser economicamente afetadas pelo alastramento do coronavírus”, lê-se no comunicado do organismo, que descreve o estado em que se encontra o setor um pouco por toda a União: “Os seguros padrão não são acionados em caso de força maior ou simplesmente não estão a aceitar os pedidos. Não apenas os organizadores são afetados, como também agências e numerosos freelancers que se movem no setor dos eventos. Isto terá efeitos de longo prazo e transformar-se-á num caso sem precedentes, com efeitos insondáveis”.

A partir dos resultados deste inquérito, que promete divulgar “num futuro próximo”, a Europa Criativa fará uma avaliação do “potencial impacto” das medidas de combate à pandemia, que têm paralisado a generalidade dos países afetados, e por arrasto os seus setores culturais, para que a partir daí possam ser estudadas as melhores recomendações de políticas para as áreas da cultura e das indústrias criativas a nível europeu.

O inquérito pode ser preenchido aqui.