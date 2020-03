Dois profissionais de saúde do Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, tiveram de abandonar o alojamento local que lhes tinha sido cedido por uma empresa depois de os outros condóminos do prédio terem demonstrado desagrado com a sua presença. Os dois profissionais estão a trabalhar com doentes covid-19 naquela unidade hospitalare e, por isso, por uma questão de isolamento da família, aceitaram ficar numa casa que habitualmente está afeta ao alojamento local enquanto durar o período da pandemia.

Depois do episódio, a empresa conseguiu encontrar uma solução, tendo os dois operacionais sido colocados numa outra habitação que detém, informou hoje o Jornal da Madeira.

O incidente provocado pela rejeição dos vizinhos, refere a publicação, terá sido inclusivamente comunicado ao SESARAM, o serviço de saúde da região autónoma da Madeira.

A notícia foi já partilhada nas redes sociais, havendo, por exemplo, no grupo Alojamento Local - Esclarecimentos, quem defenda a posição dos vizinhos deste AL neste caso.

“Temos de entender que querem proteger-se a si e às suas famílias, tal como os profissionais de saúde procuram o AL para também protegerem as suas famílias. Não há aqui os mais certos e os mais errados”, defendeu um dos membros.