Três jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos, foram detidos esta quarta-feira pelo crime de roubo com sequestro, em Braga.

"Foi possível apurar que este jovem e outras duas raparigas fugiram da instituição onde residiam, com o intuito de regressar aos seus domicílios, tendo para isso ameaçado uma funcionária da instituição, uma mulher de 34 anos, com recurso a uma arma branca", pode ler-se num comunicado da GNR.

Depois, as duas jovens vieram a ser abordadas na cidade do Porto pela PSP, a quem foi solicitada colaboração, depois de se apurar que estas tinham entrado num autocarro, na cidade Braga com destino a Lisboa.

Na sequência das diligências policiais, foram apreendidos um veículo, um tablet, duas carteiras, um canivete, dois porta-chaves e ainda 168 euros em dinheiro.