Um bébé, com ano e meio, caiu de uma varanda, a uma altura de cerca de três metros, esta quarta-feira, na freguesia da Meadela, em Viana do Castelo,

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa, o menino foi transportado para o hospital pelo Inem, com apenas ferimentos ligeiros.

O alerta para o incidente foi dado pouco depois das 11h30. No local esteve também a PSP que tomou conta da ocorrência.

O caso será reportado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) de Viana do Castelo.