A enfermeira-chefe do IPO do Porto foi diagnosticada com covid-19, depois de vários dias com sintomas, como febre e dificuldades respiratórias. Durante esse período continuou a trabalhar, pelo que toda a equipa já se encontra a fazer testes à doença.

A TSF, que avançou a notícia, dá conta de que a enfermeira desvalorizou os sintomas ao ser questionada por colegas, alegando que se tratava de “apenas uma constipação”.

Só passados alguns dias sem que os sintomas melhorassem é que decidiu contactar as autoridades de saúde, que a aconselharam a fazer o teste, que acusou positivo para o vírus.

O presidente do Conselho de Administração do IPO do Porto, Rui Henrique, garantiu que a profissional está em casa desde sexta-feira, e que não teve contacto direto com os doentes. "É uma enfermeira com posições de gestão e que não está a prestar cuidados diretos aos pacientes", sublinhou à TSF..

O IPO do Porto conta já com sete casos positivos de covid-19, um dos quais é o de uma enfermeira, cujo marido acabou por morrer após também ter sido infetado.

Ao todo, estão já 78 profissionais em quarentena, tendo sido iniciada a instalação de um hospital de campanha no parque de estacionamento, esta terça-feira.