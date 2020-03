O ex-líder da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto considera que o primeiro-ministro teve “uma intervenção vergonhosa” no debate quinzenal.

Carlos Guimarães Pinto escreveu, na sua página de facebook, sobre a resposta do primeiro-ministro ao deputado da Iniciativa Liberal. João Cotrim Figueiredo disse que é preciso “salvar a economia”. Em resposta, António Costa disse que “o senhor deputado deixou de ser o deputado da iniciativa liberal e passou a ser o deputado da iniciativa estatal".

Guimarães Pinto não gostou de ouvir e acusou António Costa de ignorância. “O primeiro-ministro hoje teve uma intervenção vergonhosa, digna de um qualquer analfabeto que pulula as redes sociais quando perguntou ao deputado da Iniciativa Liberal se, por defenderem a intervenção do Estado para controlar a pandemia, se iriam passar a chamar Iniciativa Estatal. Uma ignorância atroz daquilo que é ser liberal e do papel que a tradição liberal confere ao Estado”, escreveu o fundador da Iniciativa Liberal.

Carlos Guimarães Pinto explica que “situações excecionais pedem medidas excecionais” e a defesa dessas medidas “em nada toca a autoridade política e moral para defender outras medidas fora do período excecional”.