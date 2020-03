O primeiro-ministro António Costa tinha razão e, tal como tinha antecipado ontem, Portugal registou um excedente orçamental de 0,2% do produto interno bruto (PIB) em 2019, o que acontece pela primeira vez em democracia. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O saldo do setor das Administrações Públicas (AP) registou um aumento de 0,3 pontos percentuais no ano terminado no 4º trimestre de 2019, relativamente ao trimestre anterior, situando-se em cerca de 403,9 milhões de euros, o que correspondeu a 0,2% do PIB (-0,4% do PIB em 2018)”, avança o gabinete estatístico.

Recorde-se que António Costa tinha mostrado confiança na possibilidade de o país ter tido em 2019 um excedente das contas públicas. “Portugal tem sido justamente citado como um grande exemplo de um país que fez uma notável consolidação orçamental e dentro de dias saberemos o saldo orçamental de 2019”, explicou o primeiro-ministro português, acrescentando que, “com grande probabilidade”, Portugal terá registado “um saldo orçamental positivo”.

Os valores superam ainda a estimativa do Governo: as contas de Mário Centeno, ministro das Finanças, apontavam para um défice de 0,1% do PIB.

No entanto, o INE avisa que para este ano “as estimativas da capacidade / necessidade líquida de financiamento, da dívida bruta e do PIB nominal são da responsabilidade do Ministério das Finanças, tendo como base o cenário macroeconómico subjacente ao Orçamento do Estado para 2020”. E por isso realça que “este cenário ainda não inclui os impactos macroeconómicos e orçamentais das medidas tomadas pelo Governo no âmbito do combate à pandemia do Covid-19, dada a enorme incerteza que existe no contexto nacional e internacional”.