O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), deliberou esta quarta-feira o levantamento da suspensão da negociação das ações da Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD.

A decisão surge depois de o Benfica SGPS ter desistido da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Benfica SAD, informação confirmada pela CMVM.

“A CMVM confirma a receção do pedido de retirada da oferta pública de aquisição (OPA) pelo oferente Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A., que será objeto de análise detalhada. Aguarda ainda a pronúncia do oferente quanto ao projeto de decisão do indeferimento do pedido de registo de OPA. Na sequência da publicação do comunicado de informação privilegiada pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, o qual clarifica os acionistas e investidores sobre a utilização de recursos desta entidade e respetivos impactos, o Conselho de Administração da CMVM deliberou o levantamento da suspensão da negociação dos títulos”, explica fonte oficial da CMVM.

Recorde-se que o Benfica retirou esta terça-feira a OPA sobre a Benfica SAD. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica garante que a anulação do negócio já vinha sendo discutida desde 12 de março, quando se tornou pública a suspensão do campeonato de futebol português, na sequência da pandemia de covid-19.